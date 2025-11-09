Robbanás rázta meg Diósjenőt: mentőhelikopter tart a helyszínre

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Diósjenő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 13:18
Jószerével megsemmisült egy ház Diósjenőn, akkora erejű robbanás történt.

Robbanás történt egy diósjenői, Kinizsi utcai vályogházban. A detonáció beszakította az épület tetejét, kidöntött egy falat, nagyjából a ház fele megsemmisült. 

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A rétsági hivatásos tűzoltók egy polgárőr segítségével egy embert vittek ki az épületből, aki arról számolt be, hogy gázpalackot cserélt, közben dohányzott, emiatt robbant be a kiáramló gáz. A raj áramtalanította a házat, a szabadba vitt két gázpalackot, illetve átvizsgálta az épületet. A tulajdonosért mentőhelikoptert várnak a helyszínre.

