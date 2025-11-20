Körözést adott ki a rendőrség, nagy erőkkel keresik a Fradi korábbi játékosát

Elfogatóparancs alapján körözést adott ki a rendőrség Edouard Ndjodo ellen: a honlapjukon azt írják, garázdaság miatt keresik a korábbi futballistát, aki a 2005/2006-os szezonban érkezett Magyarországra, majd ezt követően a Tatabánya Honvéd után a Ferencvárosban is játszott.

Körözi a rendőrség a Fradi korábbi játékosát / Fotó: Gé/MW

Garázdaság miatt körözi a rendőrség a Fradi egykori játékosát

Nem ez az első alkalom, hogy a korábbi sportoló szembekerült a törvénnyel: 2023 novemberében érkezett a hír, hogy a kameruni származású férfi - aki ekkortájt a siklósi klubban játszott -, ki akart rángatni egy nőt a kocsijából, majd egy pécsi dohánybolt előtt álló férfit rugdosott össze. A rendőrök akkor kihallgatták, eljárás indult ellene, de végül elengedték. Ezt megelőzően pedig több alkalommal összetűzésbe került a játékostársaival, illetve a szurkolókkal is.



