Leállt a forgalom a városban: oszlopnak hajtott a teherautó – videó

salgótarján
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:34
balesetkarambol
A törmelékkel teli úton most nem lehet közlekedni. A teherautó kisodródott, majd oszlopnak hajtott kora reggel.
Salgótarjánból érkeztek felvételek, ahova egységek siettek, miután egy teherautó oszlopnak hajtott.

Oszlopnak hajtott a teherautó, lebénult a forgalom
Fotó: ChatGPT

A város egyik legforgalmasabb útjára érkeztek ki a mentők és a tűzoltók a kidöntött villanyoszlop és a szétszóródott törmelék miatt.

A hatóságok a legtöbb problémát már elhárították, de a járművek még mindig csak szűkített sávon tudnak haladni, tovább nehezítve az amúgy is rossz forgalmat.

A helyszínen vannak a rendőrség, a közút és az áramszolgáltató munkatársai is, a forgalom félpályán halad

- mondta Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. 

Egyelőre nem tudni, miért sodródott le a teherautó, de a becsapódás akkora volt, hogy a villanyoszlop sem maradt egyben. Emiatt a tűzoltóknak az elektromos hálózatra is koncentrálniuk kellett a hibaelhárítás során - írja a NOOL.

Videón az oszlopnak hajtó teherautó

