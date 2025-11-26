Leállt a forgalom a városban: oszlopnak hajtott a teherautó – videó

Salgótarjánból érkeztek felvételek, ahova egységek siettek, miután egy teherautó oszlopnak hajtott.
A város egyik legforgalmasabb útjára érkeztek ki a mentők és a tűzoltók a kidöntött villanyoszlop és a szétszóródott törmelék miatt.
A hatóságok a legtöbb problémát már elhárították, de a járművek még mindig csak szűkített sávon tudnak haladni, tovább nehezítve az amúgy is rossz forgalmat.
A helyszínen vannak a rendőrség, a közút és az áramszolgáltató munkatársai is, a forgalom félpályán halad
- mondta Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Egyelőre nem tudni, miért sodródott le a teherautó, de a becsapódás akkora volt, hogy a villanyoszlop sem maradt egyben. Emiatt a tűzoltóknak az elektromos hálózatra is koncentrálniuk kellett a hibaelhárítás során - írja a NOOL.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.