Összeütközött két autó a 8639-es úton, egy ember a roncsok közé szorult

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 14:48
Vasasszonyfa és Tömörd között, a 8639-es út 10-11-es kilométere között van fennakadás. Az összeütközött gépkocsik egyik sofőrje segítségre szorult.

Összeütközött két személygépkocsi a 8639-es út 10-11-es kilométere között. Az egyik kocsi sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

A két összeütközött autó egyik sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani
A két összeütközött autó egyik sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani
Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Összeütközött két autó - egy embert ki kellett szabadítani

Összeütközött két autó Vasasszonyfa és Tömörd között, a 8639-es út 10-11-es kilométere között. Az egyik kocsi árokba hajtott és az oldalára borult, a másik félig az úton állt meg. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből egy embert kiszabadítottak. A helyszínre mentő érkezett. A forgalom átmenetileg félpályán halad - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
