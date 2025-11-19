Összeütközött két autó a 8639-es úton, egy ember a roncsok közé szorult

Összeütközött két személygépkocsi a 8639-es út 10-11-es kilométere között. Az egyik kocsi sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

A két összeütközött autó egyik sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani

Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Összeütközött két autó Vasasszonyfa és Tömörd között, a 8639-es út 10-11-es kilométere között. Az egyik kocsi árokba hajtott és az oldalára borult, a másik félig az úton állt meg. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből egy embert kiszabadítottak. A helyszínre mentő érkezett. A forgalom átmenetileg félpályán halad - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.