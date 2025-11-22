Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Vérfagyasztó látványra ébredt hajnal 3-kor a 11 éves fiú, nem volt egyedül a szobájában

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 05:30
Az eset teljesen megváltoztatott egy életet.
Egy 11 éves fiú ébredt fel álmából, ám azonnal sokkot kapott, ugyanis tekintete egy férfire szegeződött – egy idegenre, aki éppen a hálószobájában evett csipszet. A betörő saját tettein is meglepődött, amikor később magához tért, Robert Harvey ugyanis ittas volt, amikor betévedt a család házába, és szinte minden szobát végigjárt.

Börtönbüntetése után megváltoztatta életét az ittas betörő
Börtönbüntetése után megváltoztatta életét az ittas betörő / Illusztráció: Pexels.com

Amikor a fiú éppen kiállt volna ellene, Harvey valamit motyogott arról, hogy a "WC-ülőke szürke," majd elhagyta a házat, ahonnan négy csomag csipszet, cigarettát és tíz dollárt lopott el.

A liverpooli Koronabíróság csütörtökön hallgatta ki a gyermeket, aki éppen rock ferry-i otthonában aludt, majd hajnali háromkor furcsa zajra ébredt. Harvey csipsszel a kezében állt a szobájában.

Így állt ki a betörő ellen a kisfiú

Először úgy tett, mintha aludna, majd üzenetet küldött a családi csoportba, mielőtt a betörő a testvére szobája felé indult volna. Ekkor szólt oda a fiú Harvey-nak, hogy várjon, majd elment felkelteni az édesanyját.

A 34 éves férfit a lépcsőnél találták, miközben az ötgyermekes apuka éppen azt követelte tőle, magyarázza el, mit csinál ott. Amikor Harvey ismét a WC-ülőkéről kezdett beszélni, már tudták, hogy nincs teljesen magánál.

Harvey ezután magától elhagyta a házat. Ekkor vette észre az anyuka, hogy a táskájából hiányoznak a cigaretták, majd a konyhába érve látta, hogy Harvey a nassolnivalókat is átkutatta.

A betörőt később a bíróságon hallgatták meg, ahol beismerte tettét, mondván: ittas volt. Bár a család nem haragszik rá, az ügyvéd elmondta, hogy az eseményeknek mégis maradandó nyomai lehetnek a gyermekeken.

Az incidens teljesen megváltoztatta a férfi életét

Harvey összesen 44 korábbi ítélettel rendelkezik 61 bűncselekmény miatt. A férfit azóta ADHD-val és bipoláris zavarral diagnosztizálták. 

Már letöltötte 28 hónapos börtönbüntetését, és szabadulása óta semmilyen problémát nem okozott, védőügyvédje szerint az incidens pozitív változásokat indított el az életében.

A bűncselekménnyel kapcsolatban nem tudja segíteni a bíróságot abban, hogyan került abba a házba. Egyszerűen nem tudja. Azt sem tudja hogy mit ivott vagy fogyasztott azon az estén

- tette hozzá Suzanne Payne védőügyvéd.

Harvey később bevallotta, hogy nagyon rosszul érzi magát a történtek miatt, és hihetetlenül sajnálja, hogy ráijesztett a gyermekekre - írja a Daily Star.

 

