Maszkos tinédzserek okoznak hatalmas károkat egy TikTok trend miatt

Maszkos tinédzserek károsítanak meg bejárati ajtókat egy TikTok trend miatt, melynek következtében számos ház bejárati ajtajában keletkezett kár, és volt aki arról számolt be, hogy gyakorlatilag halálfélelme volt az incidens miatt.

Maszkos tinédzserek sportot űznek egy rendkívül veszélyes trendből - bejárati ajtókat rugdosnak, majd elmenekülnek a helyszínről

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Maszkos tinédzserek tartják rettegésben a lakókat

Kaliforniában újra terjed egy értelmetlen és veszélyes TikTok-divat, amelyben álarcos, maszkos tinédzserek házak ajtaját rugdossák be, majd elektromos biciklikkel elmenekülnek. Elk Grove lakói – Sacramento déli részén – hetek óta szenvednek a „Door Kick Challenge” néven futó őrülettől, amely során a fiatalok célzott otthonokhoz rohannak, teljes erőből belerúgnak a bejárati ajtóba, aztán eltűnnek a sötétben. A rendőrség szerint legalább nyolc esetet jelentettek, és több ajtó is komoly kárt szenvedett. Volt olyan ház, ahol a keret majdnem ezer dollárnyi (töb, mint 300 ezer forint) javítást igényelt, ami már a súlyos rongálás kategóriájába esik, és a szülőknek kell állniuk a költségeket. Két 13 éves fiatalt már őrizetbe vettek, egy korábbi rongálásért pedig három másik gyereket is felelősségre vontak, bár személyes adataikat nem hozták nyilvánosságra.

A helyiek attól tartanak, hogy a tréfának szánt akció egyszer tragédiába torkollhat. Többen figyelmeztették a gyerekeket, hogy könnyen rossz házat választhatnak, és egy ijedt vagy dühös tulajdonos akár fegyverrel is kijöhet. Egy férfi, Ronnie Monroe arról számolt be, hogy házukat két egymást követő héten is megtámadták, hajnali órákban, ami halálra rémisztette az unokáját. A család az incidens után megpróbálta utolérni a csapatot, de ők már a szomszéd ajtaját rugdosták. A rendőrség szerint a zaj olyan, mintha valaki tényleg be akarna törni, és a család biztonságát veszélyeztetné. A hatóságoknak nehéz dolguk van, mert a fiatalok gyors elektromos biciklikkel menekülnek, így pillanatok alatt eltűnnek.

A rendőrség most a szülőkhöz fordul, hogy beszéljenek gyerekeikkel a következményekről. Szerintük ez a kihívás elsőre ártatlan viccnek tűnhet, valójában azonban komoly károkat okozhat, és akár életveszélyes helyzeteket is teremthet. Azt kérik, hogy a családok hívják fel a gyerekek figyelmét a felelősségteljes viselkedésre, a magántulajdon tiszteletére és arra, hogy egy rossz döntés milyen következményekkel járhat – nemcsak pénzügyi, hanem személyes biztonsági szempontból is. - olvasható a New York Post cikkében.