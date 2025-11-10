Kisbusz és két autó hajtott egymásba, elesett a 3-as főút

Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kisbusz a 3-as főúton, Kápolna közelében, a 24-es főút elágazásánál. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A kisbuszban hárman, az autóban csak a sofőr utazott. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad - írja a Katasztrófavédelem.
Nagyjából egyidőben, az ország más térségében pedig villanyoszlopnak ütközött a személygépjármű. A baleset pontosabban a 4238-as úton, Gerla és Békés között történt. Az autóban ketten utaztak, akik a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak. A békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
