Most kaptuk: kerítésnek hajtott egy sofőr a Petőfi Sándor utcában

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 08:20
Figyelmeztet a katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Kerítésnek ütközött és a tetejére borult egy személygépkocsi Ózdon, a Petőfi Sándor utcában. Az ózdi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították és áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

