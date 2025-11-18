Most kaptuk: kerítésnek hajtott egy sofőr a Petőfi Sándor utcában

Kerítésnek ütközött és a tetejére borult egy személygépkocsi Ózdon, a Petőfi Sándor utcában. Az ózdi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították és áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.