Itt a felvétel: ez a 31 éves nő rabolt el egy újszülöttet Budapesten

Ahogy arról a Bors is beszámolt, megrázó dolog történt Budapesten. Egy nő elrabolt egy újszülöttet. A nő egy kismama bizalmába férkőzött, azzal az ígérettel, hogy adományokat tud biztosítani az édesanya és újszülött gyermeke számára. 2025. november 8-án az édesanya az adományok ürügyén beengedte a nőt a VIII. kerületi lakásába. A látogató azt állította, hogy az adományok átvételéhez az alapítvány másik munkatársával kell találkoznia a közelben, és amíg az édesanya elmegy, ő vigyáz a kisbabára. Bár az édesanya vonakodott, végül rábízta a csecsemőt a nőre, és elindult a találkozóra. A megadott helyszínen azonban senki sem jelent meg, így az édesanya visszatért a lakásba, ahol már sem a gyermeke, sem a nő nem volt ott. A nő ezt követően azonnal hívta a rendőrséget.

Ez a 31 éves nő rabolta el az újszülöttet

A helyszínre érkező rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket és tanúkutatásba kezdtek, miközben értesítették őket, hogy egy kerületi kórházban egy szőke parókát viselő nő otthagyott egy csecsemőt, ugyanabban az öltözetben, amelyet az eltűnt gyermek viselt. Az édesanyát az intézményhez vitték, ahol megbizonyosodhatott arról, hogy gyermeke épségben van.

A nyomozóknak sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, aki nem tartózkodott a lakóhelyén, így ellene elfogatóparancsot adtak ki. A rendőrök a nőt 2025. november 9-én 12 óra után elfogták egy VI. kerületi gyorsétteremben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a 31 éves nőt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A nő beismerte tettét és a rendőrök őrizetbe vették.