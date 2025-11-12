Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Megrázó eset: elraboltak egy újszülöttet Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:54
Elrabolt egy újszülöttet egy nő. Parókában próbált elmenekülni a rendőrség és a szülők elől.

Megrázó esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a szerdai sajtótájékoztatón: egy 31 éves nő elrabolt egy újszülöttet a VIII. kerületből, majd parókával álcázva magát menekült a hatóságok és a szülők elől. Az elrabolt újszülöttet sajátjaként mutatta be családjának, végül azonban alig másfél órával később a Semmelweis Egyetem egyik csecsemőgondozójában hagyta a gyermeket.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A rendőrséghez november 8-án délután érkezett a segélyhívás, miután egy édesanya észlelte, hogy eltűnt újszülött gyermeke a lakásból. Kiderült, hogy a nő két nappal korábban ismerkedett meg a későbbi elkövetővel, aki magát egy alapítvány munkatársának adta ki. A 31 éves Renáta a találkozás napján azt ígérte, elvisz néhány felajánlott tárgyat egy másik helyszínre, és amíg visszatér, vigyáz a gyerekekre. Mire azonban az anya rájött, hogy átverték, a parókás nő már eltűnt a csecsemővel.

Nem sokkal később újabb bejelentés érkezett: a nő a SOTE egyik csecsemőgondozójában helyezte el a gyermeket, majd elhagyta az épületet.

Baricska Norbert, a BRFK bűnügyi helyettese elmondta, hogy Renáta beismerő vallomást tett. Azt állította, hogy mivel neki nem lehetett gyermeke, a kisbabát sajátjaként mutatta be családjának, mielőtt visszavitte volna a kórházba. A nő jelenleg szabadlábon védekezik, és azt mondta, megbánta tettét.

A rendőrség 18 éven aluli személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, amiért akár öt év börtönbüntetés is kiszabható. A nyomozás folyamatban van, a nő pszichiátriai vizsgálata is várható.

Mint kiderült, Renáta állítása, miszerint egy alapítványnál dolgozik, szintén hazugság volt. A sajtótájékoztatón bemutatott videón látható, amint párducmintás ruházatban, szőke parókában, takaróba csavart csecsemővel siet be egy épületbe. A szokatlan jelenet több járókelő figyelmét is felkeltette. Az elfogásakor a nőn még mindig ugyanaz a ruházat volt, lakásában pedig megtalálták a kék takarót és a szőke parókát is.

