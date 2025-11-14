Pánik az Örs vezér téri IKEA-nál, mindenkinek el kellett hagyni az épületet

Most kaptuk a hírt, hogy azonnal el kellett hagyniuk a vásárlóknak az Örs vezér téri IKEA-t. A helyszínen készült fotón jól látható, ahogy az emberek épp sorrá kilépnek az áruházból.
Úgy tudni, az áruházat tűzriadó miatt kellett kiüríteni. Amint további információkhoz is hozzájutunk, frissíteni fogjuk a cikkünket!
