Pánik az Örs vezér téri IKEA-nál, mindenkinek el kellett hagyni az épületet

Most kaptuk a hírt, hogy azonnal el kellett hagyniuk a vásárlóknak az Örs vezér téri IKEA-t. A helyszínen készült fotón jól látható, ahogy az emberek épp sorrá kilépnek az áruházból.

Ki kellett üríteni az IKEA-t az Örs vezér térnél / Fotó: Beküldött

Kiürítették az IKEA-t az Örs vezér térnél

Úgy tudni, az áruházat tűzriadó miatt kellett kiüríteni. Amint további információkhoz is hozzájutunk, frissíteni fogjuk a cikkünket!