Pánik az Örs vezér téri IKEA-nál, mindenkinek el kellett hagyni az épületet

Örs vezér tér
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 11:38
Ikeakiürítés
A hírek szerint tűzriadó miatt ürítették ki az áruházat.
Bors
A szerző cikkei

Most kaptuk a hírt, hogy azonnal el kellett hagyniuk a vásárlóknak az Örs vezér téri IKEA-t. A helyszínen készült fotón jól látható, ahogy az emberek épp sorrá kilépnek az áruházból.

Ki kellett üríteni az IKEA-t az Örs vezér térnél / Fotó: Beküldött

Kiürítették az IKEA-t az Örs vezér térnél

Úgy tudni, az áruházat tűzriadó miatt kellett kiüríteni. Amint további információkhoz is hozzájutunk, frissíteni fogjuk a cikkünket!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
