Dráma Hódmezővásárhelyen: métereket repült az elgázolt biciklis kisfiú

Rendkívül súlyos baleset miatt riasztották a mentőket Hódmezővásárhelyre szombaton: egy autós egy mindössze 12 éves, biciklis kisfiút gázolt el. A gyermek az ütközés következtében métereket repült. A Tények információi szerint a fiatal nem vette észre a közeledő autót, és egy mellékutcából kihajtott elé a főútra. A sofőr sajnos már nem tudott időben megállni, az ütközés elkerülhetetlen volt. A fiú nagy erővel csapódott a kocsinak, a szélvédő is betört. Több métert repült a kerékpárral együtt, majd az aszfaltra zuhant.
A gyermeket a gázolást követően kórházba számították. "Azonnal riasztottuk a hódmezővásárhelyi esetkocsit. A kisfiú fej-, illetve alsóvégtagi sérüléseket szenvedett. Eszméletvesztése nem volt. Stabil állapotban szállították ellátása után kórházba" – árulta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.