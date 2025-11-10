Dráma Hódmezővásárhelyen: métereket repült az elgázolt biciklis kisfiú

Rendkívül súlyos baleset miatt riasztották a mentőket Hódmezővásárhelyre szombaton: egy autós egy mindössze 12 éves, biciklis kisfiút gázolt el. A gyermek az ütközés következtében métereket repült. A Tények információi szerint a fiatal nem vette észre a közeledő autót, és egy mellékutcából kihajtott elé a főútra. A sofőr sajnos már nem tudott időben megállni, az ütközés elkerülhetetlen volt. A fiú nagy erővel csapódott a kocsinak, a szélvédő is betört. Több métert repült a kerékpárral együtt, majd az aszfaltra zuhant.

Métereket repült a kisfiú a hódmezővásárhelyi balesetben Fotó: TV2

A gyermeket a gázolást követően kórházba számították. "Azonnal riasztottuk a hódmezővásárhelyi esetkocsit. A kisfiú fej-, illetve alsóvégtagi sérüléseket szenvedett. Eszméletvesztése nem volt. Stabil állapotban szállították ellátása után kórházba" – árulta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Videós beszámoló a hódmezővásárhelyi drámáról: