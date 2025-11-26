Borzalmas baleset: egy pillanat alatt odalett egy 20 éves lány élete

Halálos baleset történt: életét vesztette egy 20 éves lány, egy 21 éves nő pedig megsérült, miután autójuk villanyoszlopnak csapódott Bukarestben.

Fotó: Pexels

A rendőrség közlése szerint a baleset nem sokkal háromnegyed egy után történt a keddről szerdára virradó éjszaka. Mint kiderült, a 21 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és nekicsapódott egy villanyoszlopnak. Az ütközés olyan erős volt, hogy a karosszéria több eleme leszakadt, és nekicsapódott egy 19 éves fiatal által vezetett autóra.

A baleset következtében a 20 éves utas a helyszínen meghalt. A járművet vezető 21 éves nőt kórházba szállították. Egyelőre csak a 19 éves sofőrt tudták alkoholszondával tesztelni, de az eredmény negatív lett. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit - írta a Maszol.ro.