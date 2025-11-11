Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Pillanatok alatt elsüllyedt a hajó: több mint 50 turista lebegett a nyílt vízen – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:11
Pillantok alatt elnyelte a mélység a katamarán hajót, ami több mint 50 embert szállított fedélzetén. A bajbajutott turisták kétségbeesetten lebegtek a nyílt vízen, miközben a haditengerészet tisztjei kiemelték őket.

Több mint 50 embert kellett kimenteni a haditengerészetnek, miután egy katamarán hajó elsüllyedt.

Pillanatok alatt elnyelte a mélység a hajót.
Pillanatok alatt elnyelte a mélység a hajót (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Nyílt vízen lebegtek a turisták, miután pillantok alatt elsüllyedt a hajó

Vasárnap délután egy hajó, amely a Mein Schiff 1 nevű óceánjáró utasait szállította, elsüllyedt a Dominikai Köztársaság partjainál, ahol mentőakciót indítottak.

A Boca de Yuma I nevű katamaránt, amely a luxushajó szolgálatában működött, hirtelen víz kezdte el elönteni, majd pillantok alatt elsüllyedt. A mentésről készült felvételeken jól látható volt, amint a kétségbeesett turisták a nyílt vízen lebegtek mentőmellényben, miközben a dominikai haditengerészet tisztjei kimentették őket. Az eddigi jelentések szerint sérültekről nem érkezett hír.

A Mein Schiff 1 hajó jelenleg az Atlanti-óceánon halad, miután október 23-án indult el New Yorkból, és Montego Baybe, Jamaicába tart - írta az Express.

 

