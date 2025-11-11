Pillanatok alatt elsüllyedt a hajó: több mint 50 turista lebegett a nyílt vízen – videó

Több mint 50 embert kellett kimenteni a haditengerészetnek, miután egy katamarán hajó elsüllyedt.
Vasárnap délután egy hajó, amely a Mein Schiff 1 nevű óceánjáró utasait szállította, elsüllyedt a Dominikai Köztársaság partjainál, ahol mentőakciót indítottak.
A Boca de Yuma I nevű katamaránt, amely a luxushajó szolgálatában működött, hirtelen víz kezdte el elönteni, majd pillantok alatt elsüllyedt. A mentésről készült felvételeken jól látható volt, amint a kétségbeesett turisták a nyílt vízen lebegtek mentőmellényben, miközben a dominikai haditengerészet tisztjei kimentették őket. Az eddigi jelentések szerint sérültekről nem érkezett hír.
A Mein Schiff 1 hajó jelenleg az Atlanti-óceánon halad, miután október 23-án indult el New Yorkból, és Montego Baybe, Jamaicába tart - írta az Express.
