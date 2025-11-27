Óriási rajtaütés: Ötven rendőr razziázott Hajdúhadházon

A napokban nagyszabású rendőri akció zajlott Hajdúhadházon, ahol mintegy ötven egyenruhás jelent meg egyszerre több helyszínen. A hatóságok több körözött személy után is nyomoztak, és az akció során összesen kilenc embert sikerült elfogniuk.

Hajdúhadházon több kábítószerfogyasztó is lebukott

Fotó: Gé / MW

Sikeres volt a razzia Hajdúhadházon

A razzia közben egy sofőrt szabályszegés miatt megbírságoltak, de a legkomolyabb eredmények a kábítószeres ügyekhez kapcsolódtak. Három fogyasztót is előállítottak, valamint egy dílert, akit a hatóságok már le is tartóztattak, írja a Tények.

A rendőrök több házban is tartottak házkutatást, és több helyszínen is találtak droggyanús anyagokat, amelyeket lefoglaltak. A hatóság akciójának célja az volt, hogy visszaszorítsák a környéken tapasztalható bűncselekményeket és megerősítsék a lakosság biztonságérzetét.