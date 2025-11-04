Brutálisan megkéseltek egy nyugdíjas férfit otthonában - a rendőrség gyilkossági nyomozást indított

Gyilkossági nyomozás indult, miután egy idős férfit halálra késelve találtak meg otthonában
A norfolki rendőrség letartóztatott egy férfit, miután a hatóságok tegnap a hajnali órákban felfedezték egy 70 éves férfi holttestét egy Bowthorpe-i otthonban, Norfolkban. A rendőrség 4:45 előtt nem sokkal érkezett ki a címre, miután a mentőszolgálat riasztotta őket, hogy egy férfi erőszakosan viselkedik az ingatlanban.
Az egyenruhások ezt követően egy 20 éves férfit vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával. A gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van. Az áldozatot már a helyszínen halottnak nyilvánították.
Kev Barber nyomozó főfelügyelő megerősítette, hogy az áldozat és a gyanúsított ismerték egymást. Hozzátette, hogy a nyomozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy feltárják pontosan mi történt, így a nyilvánosságot megkérték, hogy minden használható információt osszanak meg velük - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.