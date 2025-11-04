Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Brutálisan megkéseltek egy nyugdíjas férfit otthonában - a rendőrség gyilkossági nyomozást indított

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 10:40
nyomozáskéselés
Egy 20 év körüli férfit vettek őrizetbe a helyszínen.

Gyilkossági nyomozás indult, miután egy idős férfit halálra késelve találtak meg otthonában

A rendőrség a gyilkosság ügyében őrizetbe vett egy férfit.
A rendőrség a gyilkosság ügyében őrizetbe vett egy férfit (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Egy 20 éves férfit vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával

A norfolki rendőrség letartóztatott egy férfit, miután a hatóságok tegnap a hajnali órákban felfedezték egy 70 éves férfi holttestét egy Bowthorpe-i otthonban, Norfolkban. A rendőrség 4:45 előtt nem sokkal érkezett ki a címre, miután a mentőszolgálat riasztotta őket, hogy egy férfi erőszakosan viselkedik az ingatlanban.

Az egyenruhások ezt követően egy 20 éves férfit vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával. A gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van. Az áldozatot már a helyszínen halottnak nyilvánították.

Kev Barber nyomozó főfelügyelő megerősítette, hogy az áldozat és a gyanúsított ismerték egymást. Hozzátette, hogy a nyomozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy feltárják pontosan mi történt, így a nyilvánosságot megkérték, hogy minden használható információt osszanak meg velük - írta a Mirror.

 

