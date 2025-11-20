Ripityára tört a kocsi, csodának köszönhetően menekült meg a frontális baleset sofőrje - videó

Darabokra tört autó sofőrjéhez siettek a mentők a 11-es úton, miután helytelen előzés közben frontális balesetet okozott.

A frontális balesethez mentőt riasztottak

Fotó: Gé

A Táti-sóderosnál történt incidens miatt két órán át volt teljes útzár - eközben az autómentés és helyszínelés is egyaránt folyt.

Két járművet érintett a frontális baleset

Az ütközés következtében egy fehér terepjáró az árokba sodródott, majd kitört a kereke, így beleragadt a sárba. Ezt a járművet egy trélerrel húzták ki. A másik autó az út szélén állt meg, de az eleje darabokra tört, és jól látható, hogy a légzsák ellenére is előrezuhant, majd betörte a szélvédőt a sofőr.

A baleset súlyosságáról a 30 méteres szakaszon elszóródott törmelék is árulkodik, az autók alkatrészei is többfelé repültek az úton.

Mind a két sofőr a baleset ereje ellenére magától szállt ki járművéből, de ezek után megfigyelés miatt kórházba lettek szállítva -írja a KEMMA, ahol fotók is megtekinthetők a durva balesetről.



