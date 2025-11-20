Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ripityára tört a kocsi, csodának köszönhetően menekült meg a frontális baleset sofőrje - videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 16:05
frontális balesetautóbaleset
Megérkeztek a helyszínen készült felvételek. A frontális baleset több órás torlódást okozott.
CJA
A szerző cikkei

Darabokra tört autó sofőrjéhez siettek a mentők a 11-es úton, miután helytelen előzés közben frontális balesetet okozott.

A frontális balesethez mentőt riasztottak
A frontális balesethez mentőt riasztottak
Fotó: Gé

A Táti-sóderosnál történt incidens miatt két órán át volt teljes útzár - eközben az autómentés és helyszínelés is egyaránt folyt.

Két járművet érintett a frontális baleset

Az ütközés következtében egy fehér terepjáró az árokba sodródott, majd kitört a kereke, így beleragadt a sárba. Ezt a járművet egy trélerrel húzták ki. A másik autó az út szélén állt meg, de az eleje darabokra tört, és jól látható, hogy a légzsák ellenére is előrezuhant, majd betörte a szélvédőt a sofőr.

A baleset súlyosságáról a 30 méteres szakaszon elszóródott törmelék is árulkodik, az autók alkatrészei is többfelé repültek az úton.

Mind a két sofőr a baleset ereje ellenére magától szállt ki járművéből, de ezek után megfigyelés miatt kórházba lettek szállítva -írja a KEMMA, ahol fotók is megtekinthetők a durva balesetről.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu