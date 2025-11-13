Borzalmas tragédia történt Törökszentmiklósnál

Frontálisan ütközött két jármű szerda este a 4-es számú főúton, Törökszentmiklósnál; a balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggel az MTI-vel.

Fotó: unsplash.com

Szerda este kilenc óra után egy anarcsi férfi által vezetett tehergépkocsi Debrecen irányából Budapest felé közlekedve a 117-es kilométerszelvénynél összeütközött az eddig ismeretlen okból a bal oldali forgalmi sávban vele szemben közlekedő terepjáróval. A baleset következtében a terepjáró vezetője, egy 57 éves győri lakos a helyszínen meghalt - közölte a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség. A baleset körülményeit vizsgálják - tették hozzá.