"Rám fogta a fegyvert és a kocsikulcsot követelte" - Fegyveres ámokfutót keres a rendőrség

Fegyverrel és lopott autóval menekül egy 23 éves férfi, aki a Bors információi szerint több autót is ellopott. Jelenleg Monorierdőből menekül egy sötétzöld Audi A5-össel. A rendőrség Tóth Ádámra körözést adott ki több rendbeli fegyveres rablás miatt.

Fegyverrel szerezte meg ezt az autót, feltehetően ezzel menekül



Fegyverrel lopta el a kocsikat

Fejvesztve menekül a 23 éves Ádám, aki az elsődleges információk szerint hajnali 3 kor kezdte az ámokfutását. Először egy üllői házhoz ment, ahonnan ellopott egy rendszám nélküli autót. Ebben találta meg azt a fegyvert, amit magával is vitt. Másfél órán keresztül menekült a lopott autóval, míg Pilisen balesetet szenvedett. Kiszállt a kocsiból, majd fegyverrel a kezében keresett magának egy új kocsit.

A Bors információi szerint egy arra közlekedő 63 éves férfi lett a célpontja. Elállta az útját, majd a fegyverrel kényszerítette, hogy szálljon ki a kocsijából. A sofőr engedelmeskedett a fegyveres támadónak, átadta az autóját. Ádám ezzel menekült tovább. Ez után hajtott Monorierdőbe, ahol autót cserélt. Az ismerőséhez ment, Sz. Andráshoz, akinek az Audiját ellopta. Feltehetően jelenleg is ezzel menekül. Lapunknak András mesélte el a részleteket.



Én még éppen aludtam. Arra riadtam, hogy egy férfi ott áll a sötétben fegyverrel a kezében. Azt mondta nekem, hogy ha nem adom oda a kocsikulcsot, akkor le fog lőni!

- kezdte lapunknak András. - Utána nagyon gyorsan történt minden. Lerohant az autóhoz, matatott a csomagtérnél, beszállt és elhajtott. Ismerem Ádámot, kiskorunk óta. A legjobb barátom rokona.

András elmondta: ahogy Ádám elhajtott, hívta a rendőrséget. Kiderült, hogy nem csak nála járt aznap a férfi.



Elmondták, hogy ma már lopott egy autót, de felborult vele, majd egy újabbat és végül az enyémet. Állítólag egy 63 év körüli férfit úgy szedett ki a kocsijából, hogy ráfogta a fegyvert, majd az út szélén hagyta. Ezután jött ide Monorierdőre. Az ismerősömékhez ment először. Kopogott, és ők egy kis idő után kijöttek megnézni, ki az. Látták nála a fegyvert, de végül ott nem történt semmi, csak ellopott egy biciklit. Utána jött hozzám... Az autómmal elmenekült, majd megállt Vasad határában. Ott kiszúrták a kocsimat más sofőrök, akik le is fotózták. Végül azzal menekült el Ádám.

- számolt be a történtekről.