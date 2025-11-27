Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Két hónapja senki sem tudja, hol lehet Flóra: rettenetesen aggódnak a gyermekért

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:10
Jelenleg is nagy erőkkel keresik a fiatalt, eddig azonban sajnos nem jártak eredménnyel. Az eltűnt lányt szeptember óta nem látták.

Hosszú hónapok óta senki semmit nem tud egy mindössze 17 éves, eltűnt lányról. Flórát még szeptember 20-án látták utoljára, ekkor hagyta el a komáromi gyermekotthont, ahol élt. Azóta nem adott életjelet magáról, és a keresésével sem jártak sikerrel a hatóságok, akik abban reménykednek, talán a lakosság segítségével a tini nyomára bukkannak.

Sajnos eddig a rendőrség sem bukkant rá az eltűnt lányra
Flóra 170 cm magas, barna szemű, sovány testalkatú. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva érhető el.

Segíts megtalálni az eltűnt lányt!

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik az eltűnt lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

