Rettenet Budapesten, a buszmegállóból tűnt el egy anya a gyerekeivel

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/721/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Farkas Annamária, H. Ferenc Dzsúlió és H. Mirella ügyében. Az eltűnteket keresik!

A rendőrség keresi az eltűnteket

Fotó: Gé / MW

A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Az eltűntek ismertetőjegyei

Farkas Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható.

H. Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú.

H.Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú - írja a police.hu, ahol fotó is megtekinthető az eltűntekről.