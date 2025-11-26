Rettenet Budapesten, a buszmegállóból tűnt el egy anya a gyerekeivel

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/721/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Farkas Annamária, H. Ferenc Dzsúlió és H. Mirella ügyében. Az eltűnteket keresik!
A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűntek tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.