Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenet Budapesten, a buszmegállóból tűnt el egy anya a gyerekeivel

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 06:35
eltűntgyerekanyarendőr
A 27 éves nőt és 9 éves fiát, illetve 6 éves lányát a rendőrök nagy erőkkel keresik. Ha láttad valahol az eltűnteket, tegyél bejelentést!
Bors
A szerző cikkei

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/721/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Farkas Annamária, H. Ferenc Dzsúlió és H. Mirella ügyében. Az eltűnteket keresik!

A rendőrség keresi az eltűnteket.
A rendőrség keresi az eltűnteket
Fotó: Gé / MW

A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves anya, 9 éves fia és 6 éves lánya egy XXI. kerületi buszmegállóból ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Az eltűntek ismertetőjegyei

  • Farkas Annamária körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, jobb alkarján egy végtelent szimbolizáló jel tetoválás látható.
  • H. Ferenc Dzsúlió körülbelül 125 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, fekete hajú.
  • H.Mirella körülbelül 115 centiméter magas, hosszú, barna hajú - írja a police.hu, ahol fotó is megtekinthető az eltűntekről.

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűntek tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu