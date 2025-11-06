Óriási baki: felcserélték az elítélteket, rossz rabot engedtek szabadon

A minap megdöbbentő eset történt egy angliai börtönben. Egy olyan férfit engedtek szabadon, akinek börtönben lett volna a helye. A tévedés adminisztratív hiba miatt történt.

Rossz elítélt távozhatott szabadon a börtönből / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Rossz elítéltet engedtek szabadon, most nem találják

William Smith-t, más néven Billy-t hétfőn ítélték 45 hónap börtönbüntetésre, ami akkor történt, mikor egy másik rab tárgyalása is zajlott. Billy-t csalásért ítélték el a Croydon Koronabíróságon és meg kellett volna kezdenie a büntetése letöltését.

Tévedésből összekeverték a két embert és egymás ítéleteit kapták - írja a Tények. Míg ő szabadságvesztést kapott volna, addig a másik fél felfüggesztett börtönbüntetést. Egy adminisztrációs hiba miatt csere történt és szabadon távozhatott. Mire rájöttek a hibára, hiába kezdték meg a Billy utáni keresést, egyelőre nem találják a férfit.

Ebben a börtönben nem ez az első ilyen eset, ugyanis mindössze pár órával korábban az algériai állampolgárságú Brahim Kaddour Cherif-et is tévedésből elengedték. Mindkettejük ellen folyik a hajtóvadászat.