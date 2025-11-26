35 éves férfi terjesztett drogot, ezt találták otthonában

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 07:37
A férfi maga is bőven fogyasztott saját árujából. A drogdílert most elfogták.
A fővárosi rendőrök megtudták, hogy egy férfi kábítószert terjeszt rákospalotai lakása közelében. A BRFK nyomozói november 11-én fogták el a drogdílert, a 35 éves N. Pétert budapesti otthonában.

Drog: a gyorsteszt pozitív lett

A házkutatás során mintegy 200 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmeléket, feltehetően a csomagolására használt alufólia tekercseket, illetve egy digitális mérleget foglaltak le. A férfival szemben alkalmazott droggyorsteszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. A lefoglalt anyag feketepiaci értéke összesen körülbelül 1 000 000 forint.

Előállították a férfit a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte - írja  a police.hu.

