35 éves férfi terjesztett drogot, ezt találták otthonában

A fővárosi rendőrök megtudták, hogy egy férfi kábítószert terjeszt rákospalotai lakása közelében. A BRFK nyomozói november 11-én fogták el a drogdílert, a 35 éves N. Pétert budapesti otthonában.
A házkutatás során mintegy 200 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmeléket, feltehetően a csomagolására használt alufólia tekercseket, illetve egy digitális mérleget foglaltak le. A férfival szemben alkalmazott droggyorsteszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. A lefoglalt anyag feketepiaci értéke összesen körülbelül 1 000 000 forint.
Előállították a férfit a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte - írja a police.hu.
