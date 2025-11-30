Ablakon át működött a „drogdrive” – különös kábítószerboltot kapcsoltak le Zalaegerszegen

Zalaegerszeg egyik lakótelepén egészen szokatlan drogkereskedelmi módszert lepleztek le a hatóságok: a kábítószer szó szerint az ablakon keresztül cserélt gazdát, mintha csak egy gyorsétterem drive-thru rendszerének mintájára működött volna. A páros ügye december 5-én kerül a Zalaegerszegi Járásbíróság elé.
A két vádlott friss börtönszabadulása után, 2023 elejétől kezdve különféle hatóanyagú kábítószereket szerzett be ismeretlen forrásból. Az elsőrendű vádlott a beszerzett anyagokat növényi törmelékre permetezte, majd adagokra porciózta. A másodrendű vádlottal együtt ezekből építették fel saját, gyors és szerintük diszkrét üzletüket, tudta meg az Origo.
A rendszer egyszerű volt: az adag nagyjából – 2000 forintért – az ablakon át jutott a vevőkhöz. Nem kellett csengetni, nem kellett kopogni, az üzlet néhány másodperc alatt lezajlott.
A rendőrök azonban hamar felfigyeltek a forgalomra. Összesen kilenc vásárlónál találták meg a frissen beszerzett anyagot, és a vádlottaknál tartott kutatás során további kábítószert és az előállításhoz szükséges eszközöket is lefoglaltak.
Az ügy a bíróságon folytatódik, és a nyomozás eredményei alapján a vádlottak aligha számíthatnak enyhe ítéletre. Az eset különös visszhangot kapott, hiszen a közelmúltban Szigetszentmiklóson is felszámoltak egy jól szervezett, családi alapon működő drogbandát. A hatóságok hangsúlyozták: a kreatív módszerek ellenére egyik hálózat sem tudott hosszú távon rejtve maradni.
