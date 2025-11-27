Lebukott: Információkkal látta el drogdíler pasiját a rendőrnő

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
2025. november 27.
Soha többé nem lehet rendőr. Bennfentes információkkal látta el drogdíler barátját, tettéért fizetnie kell.
Örökre eltiltottak egy újonc rendőrnőt a rendőrségtől, miután bennfentes információkat árult el drogdíler barátjának. A 20 éves Maryam Ilyas a rendőrségi számítógépeket használta, hogy információkkal lássa el a férfit.

Drogdíler barátjával játszott össze a rendőrnő

A 20 éves lány a különleges akciókról való képeket is megosztott barátjával, továbbá hozzáfért a róla és annak családjáról készült feljegyzésekhez. A drogdílerhez fűződő kapcsolatáról is hazudott, mikor számonkérték.

Kedden, a fegyelmi meghallgatás előtt lemondott, miután a fegyelmi bizottság kirúgta volna a lányt. Hírportálok beszámolói szerint Maryam-ot júliusban fogták el, mikor a rendőröknek sikerült elkapniuk barátját és üzeneteket találtak a telefonján, köztük a drogokról szóló csevegéseket és pénzről készült képeket.

A nő a rendőröknek azt mondta, hogy januárban szakítottak a férfival és egyébként sem tudott annak bűnöző múltjáról. De a bizottság megállapította, hogy a letartóztatásig folyamatosan üzengettek egymásnak. Maryam később elismerte a vádakat, beleértve azt is, hogy 2024 júniusában az átvilágítási vizsgálaton nem jelentette a férfival kapcsolatos múltját. Súlyos kötelességszegést állapítottak meg emiatt nála.

„A nyilvánosság joggal várja el, hogy a rendőrök becsülettel és tisztességgel járjanak el. A West Yorkshire-i rendőrség munkatársainak elsöprő többsége valóban tartja is ezeket a magas elvárásokat. A volt rendőrnő viselkedése azonban rossz fényt vet a közre és a kollégáira is” - idézi a Daily Star Catherine Hankinson, a testület elnökének szavait.

Tanuló rendőr voltam. Teljesen új volt még számomra ez az egész, és úgy éreztem, elvárták tőlem, hogy rögtön mindent tudjak

- felelte Maryam a meghallgatás előtt.

 

