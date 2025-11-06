Hátborzongató baki: összekeverték a csomagját, sokkot kapott attól, amit véletlenül kiszállítottak neki

Egy 57 éves nő október 29-én az egyesült államokbeli Hopkinsville-ben egy csomagot kapott kézhez, amelyben a megrendelt gyógyszereit és egészségügyi eszközeit várta. A csomag viszont vérfagyasztó dolgokat rejtett.
Sajnos ez nem egy halloweeni tréfa, sem pedig csíny. Az idős nő, amint felbontotta a csomagot horrorisztikus látvány fogadta. Levágott emberi karok és ujjpercek hevertek benne - számolt be róla a Tények.
Először azt hitte, hogy ez csak egy rossz vicc, de hamar szembesült vele, hogy a testrészek nagyon is valódiak. Mikor eljutott a tudatáig mit lát, pánikba esve tárcsázta a rendőrséget.
Scott Daniel igazságügyi orvosszakértővel vizsgálták meg a kiérkező rendőrök a szállítmányt.
A testrészek voltak a csomagban, két kar és négy ujj
- mondta az orvosszakértő, miután jégre helyezték a levágott testrészeket biztonsági okokból.
A horrorisztikus küldemény egy logisztikai hiba eredménye, ugyanis a testrészeket valójában egy Nashville-i orvostanhallató sebészeti képzésére szánták eredetileg. Az anatómiai szállítmányokra szakosodott futárszolgálat azonban összekeverte a küldeményeket, így a levágott végtagok a nő nappalijában landoltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.