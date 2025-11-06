Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hátborzongató baki: összekeverték a csomagját, sokkot kapott attól, amit véletlenül kiszállítottak neki

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 16:48
A 57 éves nő egészen mást kapott a gyógyszerei helyett. A rendelt csomag nem várt dolgokat tartalmazott.

Egy 57 éves nő október 29-én az egyesült államokbeli Hopkinsville-ben egy csomagot kapott kézhez, amelyben a megrendelt gyógyszereit és egészségügyi eszközeit várta. A csomag viszont vérfagyasztó dolgokat rejtett.

Sokkolta a rendelt csomag tartalma a nőt / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Testrészek voltak a rendelt csomagban

Sajnos ez nem egy halloweeni tréfa, sem pedig csíny. Az idős nő, amint felbontotta a csomagot horrorisztikus látvány fogadta. Levágott emberi karok és ujjpercek hevertek benne - számolt be róla a Tények

Először azt hitte, hogy ez csak egy rossz vicc, de hamar szembesült vele, hogy a testrészek nagyon is valódiak. Mikor eljutott a tudatáig mit lát, pánikba esve tárcsázta a rendőrséget.

Scott Daniel igazságügyi orvosszakértővel vizsgálták meg a kiérkező rendőrök a szállítmányt. 

A testrészek voltak a csomagban, két kar és négy ujj

 

- mondta az orvosszakértő, miután jégre helyezték a levágott testrészeket biztonsági okokból.

A horrorisztikus küldemény egy logisztikai hiba eredménye, ugyanis a testrészeket valójában egy Nashville-i orvostanhallató sebészeti képzésére szánták eredetileg. Az anatómiai szállítmányokra szakosodott futárszolgálat azonban összekeverte a küldeményeket, így a levágott végtagok a nő nappalijában landoltak.

 

