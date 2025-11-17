Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Baleset: 20 perc alatt 11-en kerültek kórházba Pesterzsébeten

karambol
pesterzsébetbaleset
Csak szombaton 14 ember, köztük két kisgyermek sérült meg. Egymást érték a súlyos balesetek.

Súlyos balesetek miatt riasztották a mentőket szombaton: szinte egész nap zúgtak valahol a szirénák, három súlyos karambol miatt pedig összesen 14 ember, köztük két kisgyermek is megsérült.

Egymást érték a súlyos balesetek
Egymást érték a súlyos balesetek  Fotó: TV2

Őrült szombat: egymást érték a balesetek

Számos balesethez kellett riasztani a mentőket a szombati nap folyamán. Délután Bokodnál, Komárom-Esztergom vármegyében történt meg a baj, amikor egy 47 éves anya és hatéves kisfia kocsiját egy 20 éves sofőr lökte le az útról, amikor hátulról beléjük rohant. A férfi nem tartotta be a követési távolságot, ugyanakkor még így is rejtély, miért csapódott bele az előtte haladó járműbe. Budapesten, egész pontosan Pesterzsébeten pedig 20 perc leforgása alatt 11-en is megsérültek: a Helsinki úton egy utasokkal teli taxi hajtott bele egy kocsisorba, két gyalogost is majdnem elsodort. A Nagykőrösi úton pedig két luxusautó, egy BMW és egy Jaguár karambolozott egy szabálytalan sávváltás miatt. Ráadásul ez utóbbi helyszínen egy komolyabb tömeg is kialakult, miután a BMW sofőrjének közelben lakó ismerősei megjelentek, hogy felelősségre vonják a Jaguár sofőrjét.

 

