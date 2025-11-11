Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mentő, mentőszolgálat

Teljes szélességében lezárták a magyar főutat: egy ember a roncsok közé szorult, nagy erőkkel folyik az életmentés

főút
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 09:25
teljes útzármentőbaleset
Az egyik járműből a tűzoltók szabadítottak ki egy embert.
N.T.
A szerző cikkei

Karambolozott egy személygépkocsi és egy nyerges vontató a 6-os főúton Pécs határában, a Batvölgyi útnál. Egy ember beszorult a személyautóba, amely az árokba sodródott. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók. A rajok áramtalanították a járművet. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu