Teljes szélességében lezárták a magyar főutat: egy ember a roncsok közé szorult, nagy erőkkel folyik az életmentés

Karambolozott egy személygépkocsi és egy nyerges vontató a 6-os főúton Pécs határában, a Batvölgyi útnál. Egy ember beszorult a személyautóba, amely az árokba sodródott. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók. A rajok áramtalanították a járművet. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.