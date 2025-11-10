Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Hatalmas csattanás és fékcsikorgás: Kamion és teherautó karambolozott a fővárosnál

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 08:20
félpályabalesetautópálya
Kamionnal karambolozott egy teherautó az M5-ös soroksári szakaszán.
K. C.
A szerző cikkei

Egy kamion és egy teherautó ütközött össze az M5-ös autópálya 19-es kilométerszelvényénél, Budapest XXIII. kerületének térségében, a fővárosból kifelé vezető oldalon. Az ütközés következtében áttörték a vadkerítést a járművek, amelyek közül a kamion az oldalára borult. A fővárosi hivatásos tűzoltók mindkét kocsit áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.

De történt egy másik baleset is. Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi Szabadegyháza térségében, a 6209-es út 8-as kilométerszelvényénél. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol irányítás mellett, félpályán halad a forgalom a beavatkozás idejére.


 

