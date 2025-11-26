A gőzfürdőben kezdte el simogatni a tinifiú ágyékát a kéjenc nő

Akár másfél éves börtönbüntetést is kaphat az a 38 éves ír nő, akit júniusban tartóztattak le egy spanyol üdülőhelyen, amiért egy svéd tizenéves nemi szervét fogdosta egy hotel gőzfürdőjében – írja a Sun.

A gőzkabinban kezdte el fogdosni a tinifiút

A vádirat szerint a 38 éves nő és a 18 éves svéd fiú egy magalufi hotel wellness részlegében találkoztak. A nő először a szaunában próbált beszélgetésbe elegyedni a fiúval, majd kiment, hogy megmártózzon egy medencében.

A fiú közben átment a gőzkabinba, a nő pedig követte és kihasználta, hogy kettőjükön kívül senki sincs odabent. A nő "kéjsóvár lelkülettel" leült a fiú mellé és a fiú ágyékára tette a kezét és simogatni kezdte a nemi szervét. A fiú tiltakozott, majd elhagyta a gőzfürdőt.

A svéd kamaszt megrázták a történtek, melyekről beszámolt a hotel személyzetének, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A nőt még aznap este letartóztatták: a szállodai szobájában, a férje szeme láttára bilincselték meg, és vitték el.

A nő állítólag azt mondta, az egész csak egy félreértés, mert ő úgy érezte, a fiú is akarja.