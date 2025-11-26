Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A gőzfürdőben kezdte el simogatni a tinifiú ágyékát a kéjenc nő

kéjenc
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 16:20
ágyékgőzkabin
Bilincsben vitték el a hotelból azt a nőt, aki a gőzfürdőben kezdett el simogatni egy 18 éves fiút.

Akár másfél éves börtönbüntetést is kaphat az a 38 éves ír nő, akit júniusban tartóztattak le egy spanyol üdülőhelyen, amiért egy svéd tizenéves nemi szervét fogdosta egy hotel gőzfürdőjében – írja a Sun.

A gőzkabinban kezdte el fogdosni a tinifiút
A gőzkabinban kezdte el fogdosni a tinifiút

A vádirat szerint a 38 éves nő és a 18 éves svéd fiú egy magalufi hotel wellness részlegében találkoztak. A nő először a szaunában próbált beszélgetésbe elegyedni a fiúval, majd kiment, hogy megmártózzon egy medencében.

A fiú közben átment a gőzkabinba, a nő pedig követte és kihasználta, hogy kettőjükön kívül senki sincs odabent. A nő "kéjsóvár lelkülettel" leült a fiú mellé és a fiú ágyékára tette a kezét és simogatni kezdte a nemi szervét. A fiú tiltakozott, majd elhagyta a gőzfürdőt.

A svéd kamaszt megrázták a történtek, melyekről beszámolt a hotel személyzetének, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A nőt még aznap este letartóztatták: a szállodai szobájában, a férje szeme láttára bilincselték meg, és vitték el.

A nő állítólag azt mondta, az egész csak egy félreértés, mert ő úgy érezte, a fiú is akarja.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu