23 éve keresik a tárnoki család gyilkosát - most 40 millió forint nyomravezetői díjat szabtak ki

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 11:14
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Az információval rendelkező személy 40 millió forint nyomravezetői díjat tudhat magáénak.
A rendőrség egy 23 évvel ezelőtti gyilkosság miatt kéri a lakosság segítségét. A megoldatlan üggyel kapcsolatban információt hordozó személy 40 millió forint nyomravezetői díjat kaphat.

40 millió forint nyomravezetői díjat kaphat aki segít megoldani a gyilkosságot
40 millió forint nyomravezetői díjat kaphat, aki segít megoldani a gyilkosságot (fotó: Rendőrség)

2002 január 23-án tűnt el B. Lászlóné, B. Sára, valamint R. Attila. A tárnoki Vörösmarty utcai házból ismeretlen körülmények között eltűnt személyek az információk szerint bűncselekmény áldozatává váltak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztálya 29022/214/2012. bűnügyi számon folytatja a nyomozást több személy ellen is elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt.

Az ismeretlen tettes felfedése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

Kié lehet a 40 millió forint nyomravezetői díj?

Ez az összeg annak a személynek fizethető ki, aki az elkövetőről olyan adatokkal rendelkezik, amelyek alapján azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során.

A tanú védelméről szükség esetén a hatóság intézkedik.

A bűncselekménnyel kapcsolatos információkat a 06-1-462-7537-es számon, a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón lehet megtenni.

