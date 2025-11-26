23 éve keresik a tárnoki család gyilkosát - most 40 millió forint nyomravezetői díjat szabtak ki

A rendőrség egy 23 évvel ezelőtti gyilkosság miatt kéri a lakosság segítségét. A megoldatlan üggyel kapcsolatban információt hordozó személy 40 millió forint nyomravezetői díjat kaphat.
2002 január 23-án tűnt el B. Lászlóné, B. Sára, valamint R. Attila. A tárnoki Vörösmarty utcai házból ismeretlen körülmények között eltűnt személyek az információk szerint bűncselekmény áldozatává váltak.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztálya 29022/214/2012. bűnügyi számon folytatja a nyomozást több személy ellen is elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt.
Az ismeretlen tettes felfedése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki.
Ez az összeg annak a személynek fizethető ki, aki az elkövetőről olyan adatokkal rendelkezik, amelyek alapján azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során.
A tanú védelméről szükség esetén a hatóság intézkedik.
A bűncselekménnyel kapcsolatos információkat a 06-1-462-7537-es számon, a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón lehet megtenni.
