Súlyos incidens miatt lezárta a hidat a rendőrség: azt kérik az emberektől, maradjanak távol

A Westminster hidat lezárták, a rendőrség egy súlyos incidens veszélyére figyelmeztet, a főútvonalat pedig lezárták. A rendőrség arra kérte a londoniakat, hogy kerüljék el a környéket.

Fotó: AFP

Egy rendőrségi incidens miatt a hidat mindkét irányba lezárták, a sofőröknek pedig komoly késésekre kell számítaniuk. Egy nagyszabású mentőegység érkezett. A rendőrség friss információkat adott ki a fő nevezetesség lezárásának okáról. A londoni rendőrség szóvivője elmondta: „A rendőrök jelenleg a Westminster hídon tartózkodnak, miután aggódnak egy férfi biztonsága miatt.”

A rendőrök a férfival beszélnek, és arra kérik az embereket, kerüljék el a környéket. A londoni tűzoltóság a következőket nyilatkozta a The Standardnak: „Jelenleg segítjük a mentőszolgálat munkatársait, és három tűzoltóautóval, két tűzoltó-mentő egységgel és a tűzoltóhajónkkal vagyunk jelen.”