Súlyos incidens miatt lezárta a hidat a rendőrség: azt kérik az emberektől, maradjanak távol

Westminster híd
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 15:25
rendőrségiincidens
A Westminster hidat, amelyen naponta tízezrek haladnak el, a rendőrség lezárta egy „súlyos vészhelyzet” után, a hatóságok pedig arra kérték a helyieket, hogy „maradjanak távol”.

A Westminster hidat lezárták, a rendőrség egy súlyos incidens veszélyére figyelmeztet, a főútvonalat pedig lezárták. A rendőrség arra kérte a londoniakat, hogy kerüljék el a környéket.

Fotó: AFP

Egy rendőrségi incidens miatt a hidat mindkét irányba lezárták, a sofőröknek pedig komoly késésekre kell számítaniuk. Egy nagyszabású mentőegység érkezett. A rendőrség friss információkat adott ki a fő nevezetesség lezárásának okáról. A londoni rendőrség szóvivője elmondta: „A rendőrök jelenleg a Westminster hídon tartózkodnak, miután aggódnak egy férfi biztonsága miatt.”

A rendőrök a férfival beszélnek, és arra kérik az embereket, kerüljék el a környéket. A londoni tűzoltóság a következőket nyilatkozta a The Standardnak: „Jelenleg segítjük a mentőszolgálat munkatársait, és három tűzoltóautóval, két tűzoltó-mentő egységgel és a tűzoltóhajónkkal vagyunk jelen.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
