Súlyos üzemi baleset történt, mentőhelikoptert kellett riasztani Biharkeresztesre

Tragikus üzemi baleset rázta meg Biharkeresztest.

Tragikus üzemi baleset történt - szűkszavúan nyilatkozott a rendőrség

Ismét tragikus üzemi baleset történt, a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított vizsgálatot. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett – számolt be róla a Haon.hu. A hírt a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

A rendőrség közleménye szerint:



Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni

– írták a portál megkeresésére.

Hasonló baleset történt egy Eger környéki iparterületen, ahol egy férfi mintegy négy méter magasból zuhant le munka közben. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba. A hatóságok mindkét esetben vizsgálatot indítottak a balesetek körülményeinek tisztázására.