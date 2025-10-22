Súlyos üzemi baleset történt, mentőhelikoptert kellett riasztani Biharkeresztesre

Tragikus üzemi baleset rázta meg Biharkeresztest.
Ismét tragikus üzemi baleset történt, a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított vizsgálatot. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett – számolt be róla a Haon.hu. A hírt a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.
A rendőrség közleménye szerint:
Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni
– írták a portál megkeresésére.
Hasonló baleset történt egy Eger környéki iparterületen, ahol egy férfi mintegy négy méter magasból zuhant le munka közben. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba. A hatóságok mindkét esetben vizsgálatot indítottak a balesetek körülményeinek tisztázására.
