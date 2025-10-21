Újszülött gyermekkel sétált át a városon a nő, majd egy állomáson hagyta

Biztonsági kamera kapott rajta egy nőt, amint egy újszülöttel sétál New York utcáin, mielőtt a kisbabát otthagyta volna egy állomáson.

A rendőrség nyomozást indított a magára hagyott újszülött ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Épségben talált rá a rendőrség a magára hagyott újszülöttre

A felvételeken jól látható, amint egy nő piros kendővel a fején, a takaróba bugyolált babával halad a forgalmas metróállomás felé. A rendőrség jelentése szerint az újszülöttet helyi idő szerint hétfőn délelőtt körülbelül 9:30-kor találták meg a 34th Street-Penn Station-nél, Manhattan közepén, azon a lépcsősoron, amely a dél felé tartó 1-es, 2-es és 3-as metróvonalakhoz vezet.

Egy ismeretlen személy hívta fel a segélyhívót, miután rátalált a gyermekre, aki a rendőrség szerint stabil állapotban van. A tisztviselők szerint a baba köldökzsinórja még meg volt, amikor rábukkantak.

New York államban bűncselekménynek minősül egy 14 évesnél fiatalabb gyermek elhagyása, így a felvételeken látható nőt jelenleg keresik - írta a Daily Mail.