Újszülött gyermekkel sétált át a városon a nő, majd egy állomáson hagyta

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 16:20
magára hagyújszülött
Keresi a rendőrség azt a nőt, aki egy babával a karjaiban sétált végig New York városán, majd magára hagyta. A hatóságok jelentése szerint az újszülött jelenleg stabil állapotban van, a nőt pedig ki akarják hallgatni.

Biztonsági kamera kapott rajta egy nőt, amint egy újszülöttel sétál New York utcáin, mielőtt a kisbabát otthagyta volna egy állomáson.

A rendőrség nyomozást indított a magára hagyott újszülött ügyében.
A rendőrség nyomozást indított a magára hagyott újszülött ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Épségben talált rá a rendőrség a magára hagyott újszülöttre

A felvételeken jól látható, amint egy nő piros kendővel a fején, a takaróba bugyolált babával halad a forgalmas metróállomás felé. A rendőrség jelentése szerint az újszülöttet helyi idő szerint hétfőn délelőtt körülbelül 9:30-kor találták meg a 34th Street-Penn Station-nél, Manhattan közepén, azon a lépcsősoron, amely a dél felé tartó 1-es, 2-es és 3-as metróvonalakhoz vezet.

Egy ismeretlen személy hívta fel a segélyhívót, miután rátalált a gyermekre, aki a rendőrség szerint stabil állapotban van. A tisztviselők szerint a baba köldökzsinórja még meg volt, amikor rábukkantak.

New York államban bűncselekménynek minősül egy 14 évesnél fiatalabb gyermek elhagyása, így a felvételeken látható nőt jelenleg keresik - írta a Daily Mail.

@abc7ny

A newborn baby was found at the Penn Station subway station in Manhattan on Monday morning. New surveillance video shows an unidentified woman carrying the baby not long before the baby was found in the station.

♬ eredeti hang ABC7NY

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
