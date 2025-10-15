Tragikus baleset: egy 20 éves fiatal meghalt, hiába küzdöttek az életéért

Szörnyű baleset történt kedd éjszaka Gorj megyében: egy 20 éves fiatal életét vesztette, miután felborult autójával. A Gorj megyei rendőrség közleménye szerint a fiatal sofőr elvesztette uralmát jármű felett, ami letért az útról, majd felborult - írja a Maszol.ro.
A gépkocsiban rajta kívül még két utas tartózkodott: egy 17 éves fiú és egy 22 éves nő. Amikor a mentőegységek a helyszínre érkeztek, a sofőrt eszméletlen állapotban, az autó mellett találták meg. Az orvosok hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.
A 22 éves nőt kórházba szállították, míg a 17 éves fiú elhagyta a baleset helyszínét, őt később az otthonában találták meg a rendőrök. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indult büntetőeljárás.
