Országos körözést adtak ki egy férfi ellen, mutatjuk a veszélyes szexuális ragadozót

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 16:55
Egy jászberényi férfit keres a rendőrség 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak vádjával. A férfi ellen országos körözést adtak ki.

Országos körözést adtak ki egy szexuális ragadozó ellen  (Képünk illusztráció) 
Fotó: police.hu / police.hu

Országos körözést adott ki a rendőrség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen. - írta a Szoljon.hu.

A jászberényi születésű férfi a gyanú szerint 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében körözik.
 

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi hollétéről vagy mozgásáról és információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék) vagy a 112-es segélyhívón egyen bejelentést.

A férfi arcképét IDE kattintva lehet megtekinteni. 

 

