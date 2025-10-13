Országos körözést adtak ki egy férfi ellen, mutatjuk a veszélyes szexuális ragadozót

Országos körözést adott ki a rendőrség rendőrség: egy jászberényi férfit keresnek szexuális erőszak vádja miatt.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen. - írta a Szoljon.hu.
A jászberényi születésű férfi a gyanú szerint 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében körözik.
A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi hollétéről vagy mozgásáról és információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék) vagy a 112-es segélyhívón egyen bejelentést.
A férfi arcképét IDE kattintva lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.