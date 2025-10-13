Országos körözést adtak ki egy férfi ellen, mutatjuk a veszélyes szexuális ragadozót

Országos körözést adott ki a rendőrség rendőrség: egy jászberényi férfit keresnek szexuális erőszak vádja miatt.

Országos körözést adtak ki egy szexuális ragadozó ellen (Képünk illusztráció)

Fotó: police.hu / police.hu

Országos körözést adott ki a rendőrség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen. - írta a Szoljon.hu.

A jászberényi születésű férfi a gyanú szerint 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében körözik.



A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi hollétéről vagy mozgásáról és információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék) vagy a 112-es segélyhívón egyen bejelentést.

A férfi arcképét IDE kattintva lehet megtekinteni.