Megtörtént a felfoghatatlan Budapest szívében, amíg aludtál

Összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Budapest huszadik kerületében. A Nagysándor József és az Attila utca kereszteződéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A járművek akadályozzák a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A két gépkocsi utasaihoz mentő érkezett - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.