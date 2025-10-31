Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtörtént a felfoghatatlan Budapest szívében, amíg aludtál

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 06:45
Katasztrófavédelembaleset
Baleset történt Budapest huszadik kerületében.
K. C.
A szerző cikkei

Összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Budapest huszadik kerületében. A Nagysándor József és az Attila utca kereszteződéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A járművek akadályozzák a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A két gépkocsi utasaihoz mentő érkezett - írja a Katasztrófavédelem. 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu