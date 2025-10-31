Megtörtént a felfoghatatlan Budapest szívében, amíg aludtál

Összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Budapest huszadik kerületében. A Nagysándor József és az Attila utca kereszteződéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A járművek akadályozzák a forgalmat, így a közösségi közlekedést is. A két gépkocsi utasaihoz mentő érkezett - írja a Katasztrófavédelem.



