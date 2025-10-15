Letartóztattak egy agysebészt, miután hagyta, hogy 12 éves lánya belefúrjon a páciens koponyájába

Letartóztatták az agysebészt, miután állítólag megengedte 12 éves lányának, hogy lyukat fúrjon egy beteg koponyájába a műtét során.

Letartóztatták az agysebészt - Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Az incidens 2024. január 13-án történt, amikor egy 33 éves férfit súlyos balesetet követően traumás agysérüléssel szállítottak az ausztriai Graz Regionális Kórházba. A műtétet egy vezető orvos az idegsebész vezette, aki a lányát a műtőbe vitte.

Az ügyészek állítása szerint a műtét vége felé a nő átadta a lányának a fúrót, hagyva, hogy fúrjon lyukat a beteg koponyáján a szondának. Julia Steiner ügyész szerint bár a műtét sikeres volt, az állítólagos incidens „a beteg iránti hihetetlen tiszteletlenséget” mutat, és hangsúlyozta, hogy a lehetséges kockázatot „nem lehet lekicsinyelni”.

Bernhard Lehofer védőügyvéd azt állította, hogy a lány valójában soha nem fúrt, azzal érvelve, hogy a műtétet felügyelő orvos teljes mértékben ellenőrizte a műszert. Kijelentette: „A gyerek nem fúrt”, hozzátéve, hogy bár „nem volt jó ötlet” bevinni a lányát a műtőbe, a nő most közel két éve fizetett ezért a baklövésért, írja a Mirror .