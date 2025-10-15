Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Letartóztattak egy agysebészt, miután hagyta, hogy 12 éves lánya belefúrjon a páciens koponyájába

idegsebész
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 11:08
incidensagysebész
Az idegsebész és az orvos megjelent a bíróságon, és mindketten ártatlannak vallották magukat a tavaly történt incidenssel kapcsolatos kisebb testi sértés vádjában.

Letartóztatták az agysebészt, miután állítólag megengedte 12 éves lányának, hogy lyukat fúrjon egy beteg koponyájába a műtét során. 

letartóztatták az agysebészt
Letartóztatták az agysebészt - Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Az incidens 2024. január 13-án történt, amikor egy 33 éves férfit súlyos balesetet követően traumás agysérüléssel szállítottak az ausztriai Graz Regionális Kórházba. A műtétet egy vezető orvos az idegsebész vezette, aki a lányát a műtőbe vitte.

Az ügyészek állítása szerint a műtét vége felé a nő átadta a lányának a fúrót, hagyva, hogy fúrjon lyukat a beteg koponyáján a szondának. Julia Steiner ügyész szerint bár a műtét sikeres volt, az állítólagos incidens „a beteg iránti hihetetlen tiszteletlenséget” mutat, és hangsúlyozta, hogy a lehetséges kockázatot „nem lehet lekicsinyelni”.

Bernhard Lehofer védőügyvéd azt állította, hogy a lány valójában soha nem fúrt, azzal érvelve, hogy a műtétet felügyelő orvos teljes mértékben ellenőrizte a műszert. Kijelentette: „A gyerek nem fúrt”, hozzátéve, hogy bár „nem volt jó ötlet” bevinni a lányát a műtőbe, a nő most közel két éve fizetett ezért a baklövésért, írja a Mirror .

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu