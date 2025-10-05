Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kora reggel elesett az M0-ás, hatalmas a torlódás

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 07:20
M0-ásbalesetTörökbálint
Baleset miatt lezárták az M0-ást Törökbálintnál.
K. C.
A szerző cikkei

Baleset miatt nem lehet közlekedni az M0-áson, Törökbálintnál, ahol az M7-es csomópontnál, az M1-es sztráda irányába tartó felhajtónál négy jármű ütközött össze - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel vasárnap reggel.

A tájékoztatás szerint három személygépkocsi és egy kisbusz rohant egymásba az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. A balesetben az egyik jármű fel is borult. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - közölték. A baleset nyomán a burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került. Az autóút érintett szakaszát lezárták.

