Agysérülése lett egy nógrádi kislánynak, testvére lökhette el

A gyerek pár napja kapott rohamot, miután súlyosan megsérült a Nógrád vármegyei otthonában. Az anya zokogva mesélte el a Tényeknek, hogy miután lefektette aludni, a kislány rángatózni kezdett az ágyban.

Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt. (Képünk illusztráció)

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Agysérülése lett a kislánynak

A kislányt a Tények információi szerint az 5 éves testvére lökhette fel, ekkor sérült meg, agyi ödémája lett. A gyereket életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők mentőhelikopterrel. Az állapota jelenleg is válságos.

A hatgyermekes anya elmondta, hogy a kislány most mesterséges altatásban van, ennyit tudnak róla jelenleg. Elmondása szerint miután észrevette a rohamot, azonnal hívta a 112-es segélyhívót, majd diszpécser telefonon adott neki utasításokat, mit csináljon, amíg a mentők odaérnek.

A nő szerint nem a kisfiú okozhatta a kislány sérülését, elmondása szerint nem tudja, hogyan történt a baleset.

Ők hatan vannak testvérek, összeverekednek mindig. De akkor ők nem voltak otthon amikor ez történt, óvodában voltak.”

- mondta az anya a Tényeknek.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség büntetőeljárást indított.