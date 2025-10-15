Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Agysérülése lett egy nógrádi kislánynak, testvére lökhette el

agysérülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 19:10
mentőhelikopterkislány
Egy kétéves kislány olyan súlyosan megsérült, hogy agyi ödémája lett a Nógrád vármegyei Nógrádszakálon. A Tények úgy tudja, hogy a kislányt az ötéves testvére lökhette el, a rendőrség nyomozást indított.

A gyerek pár napja kapott rohamot, miután súlyosan megsérült a Nógrád vármegyei otthonában. Az anya zokogva mesélte el a Tényeknek, hogy miután lefektette aludni, a kislány rángatózni kezdett az ágyban. 

Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt.
Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt. (Képünk illusztráció)
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Agysérülése lett a kislánynak 

A kislányt a Tények információi szerint az 5 éves testvére lökhette fel, ekkor sérült meg, agyi ödémája lett. A gyereket életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők mentőhelikopterrel. Az állapota jelenleg is válságos. 

A hatgyermekes anya elmondta, hogy a kislány most mesterséges altatásban van, ennyit tudnak róla jelenleg. Elmondása szerint miután észrevette a rohamot, azonnal hívta a 112-es segélyhívót, majd diszpécser telefonon adott neki utasításokat, mit csináljon, amíg a mentők odaérnek. 

A nő szerint nem a kisfiú okozhatta a kislány sérülését, elmondása szerint nem tudja, hogyan történt a baleset. 

Ők hatan vannak testvérek, összeverekednek mindig. De akkor ők nem voltak otthon amikor ez történt, óvodában voltak.”

 - mondta az anya a Tényeknek. 

Az esettel kapcsolatban a rendőrség büntetőeljárást indított.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu