Halálos buszbalesetről jött hír, az áldozatok csak haza akartak jutni - Fotó

Legkevesebb 42 ember életét vesztette egy buszbalesetben a Dél-afrikai Köztársaság északi részén, egy hegyvidékes területen - közölték hétfőn a helyi hatóságok.
A busz Louis Trichardt város közelében az N1-es autópályáról tért le és borult be egy árokba. A helyszínen készült képeken látható, hogy a jármű a tetejére borulva fekszik az árok alján. Sok sérültet kórházba szállítottak - írja az MTI.
A busz Kelet-Fokföld tartományból indult az ország déli részéből. A hatóságok közlése szerint zimbabwei és malawi állampolgárságú utasokat szállított, akik éppen hazafelé tartottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.