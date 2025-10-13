Halálos buszbalesetről jött hír, az áldozatok csak haza akartak jutni - Fotó

Legkevesebb 42 ember életét vesztette egy buszbalesetben a Dél-afrikai Köztársaság északi részén, egy hegyvidékes területen - közölték hétfőn a helyi hatóságok.

Rengeteg halálos áldozata van a buszbalesetnek

Fotó: Unsplash

Halálos buszbaleset: árokba borult a jármű

A busz Louis Trichardt város közelében az N1-es autópályáról tért le és borult be egy árokba. A helyszínen készült képeken látható, hogy a jármű a tetejére borulva fekszik az árok alján. Sok sérültet kórházba szállítottak - írja az MTI.

A busz Kelet-Fokföld tartományból indult az ország déli részéből. A hatóságok közlése szerint zimbabwei és malawi állampolgárságú utasokat szállított, akik éppen hazafelé tartottak.