Súlyos karambol a főúton: kamionos baleset miatt bénult meg a forgalom, erre el se indult

Kamion és személyautó karambolozott Resznek térségében, a 86-os főút és a 7416-os út kereszteződésében.

A karambol helyszínén vannak a hatóságok / Fotó: unsplash.com

A karambol erejétől az autó az árokba csapódott

A járművekben összesen hárman utaztak. A lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a mentés idejére a forgalom egy sávon halad tovább az érintett szakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Tömegbalesetek napja

Nemrég arról is írtunk, hogy négy kocsi karambolozott Pécsen, a balesethez a mentők is kiérkeztek. Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerénél sem volt jobb ma a helyzet, ott ugyanis hat kocsi ütközött, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.