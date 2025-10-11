Halálra késelték rabtársai: a rácsok mögött halt meg a pedofil rocker

Egy elítélttársat késelte meg szombat reggel a Lostprophets zenekar volt frontemberét, a pedofília miatt jó ideje börtönben ülő Ian Watkinst. A rocker belehalt a sérüléseibe – írja a Guardian. A hatóságok beszámolója szerint a támadás helyi idő szerint reggel 9:39-kor történt az HMP Wakefield börtönben. Amire az őrök odaértek, a rocker már halott volt. Watkinst egyébként ugyanebben a börtönben egyszer már megkéselték: 2023-ban három másik rab hat órán keresztül tartotta őt fogva. Akkor nem életveszélyes sérüléseket szerzett.
Watkins a Lostprophets nevű walesi zenekar frontembereként próbált befutni a kétezres évek elején. Noha a zenekar több brit díjat is bezsebelt, plusz pár slágert is írtak, kétségtelen, hogy a többség nem ezek kapcsán jegyezte meg a nevüket, hanem az énekes botrányáról. Watkins otthonában 2012 nyarán tartottak házkutatást drogok kapcsán, azonban az ott lefoglalt számítógépekből, mobiltelefonokról és adathordozókból sokkal rémesebb kép rajzolódott ki. A rockert végül 2013 végén pedofília miatt ítélték el 29 évre. Legkorábban 2031-ben kérvényezhette volna a feltételes szabadlábra helyezését, ám az ügy részleteit és súlyosságát ismerve aligha adták volna meg neki a korábbi szabadulás lehetőségét. Jól jellemzi Watkinst, hogy az ügyét vizsgáló egyik nyomozó "potenciálisan a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetőként" írta le, akivel karrierje során találkozott.
A hatóságok egyébként már jóval a rocker letartóztatása előtt, 2008-ban kaptak bejelentést arról, hogy az énekes fiatalokat használ ki szexuálisan, valamint lát el drogokkal, mégsem tettek semmit. A zenekar tagjai később arról számoltak be: semmit sem tudtak, sőt nem is sejtettek csapattársuk rémtetteiből, ugyanis ő mindig külön, a többiektől több elszeparált öltözőt kért és kapott, emellett eleve nem nagyon tartotta a kapcsolatot magánemberként a zenészeivel.
Ian Watkins egyébként végül maga vallotta be az ellene felhozott vádak egy részét. Ezek közül kétségtelenül a legmegrázóbb az volt, hogy bevallotta: aktívan szervezkedett azért, hogy megerőszakolhasson egy kisbabát.
