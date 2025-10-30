Három ember élete volt a tét, fának hajtott egy autó a főúton

Lesodródott az útról majd fának ütközött egy személygépkocsi a 31-es főúton, Szentmártonkáta térségében, az 54-es kilométerszelvénynél.
Az autóban összesen három ember utazott. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.
