Három ember élete volt a tét, fának hajtott egy autó a főúton

Lesodródott az útról majd fának ütközött egy személygépkocsi a 31-es főúton, Szentmártonkáta térségében, az 54-es kilométerszelvénynél.

Az autóban összesen három ember utazott. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.