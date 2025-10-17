Videón a baleset: így csapódott hídpillérnek a részeg borsodi motoros

Ittasan vezetett motort, majd folyóba zuhant egy fiatal férfi.

Folyóba zuhant az ittas motoros Borsodban

Fotó: Gé

A balesetet térfigyelő kamerák rögzítették, a felvételeket később a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztotta meg hivatalos a Facebook-oldalán.

A 29 éves férfi jogosítvány nélkül, ittas állapotban ült motorra. Menet közben, eddig tisztázatlan okból lassan letért az útról, nekiütközött egy hídpillérnek, majd a járművel együtt a folyóba zuhant.

Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotba miatt indított büntetőeljárást a sofőr ellen.

Szerencsés módon a férfi sérülései nem voltak súlyosak, nyolc napon belül gyógyuló sebekkel megúszta a balesetet – írja a BOON.