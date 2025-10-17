Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a baleset: így csapódott hídpillérnek a részeg borsodi motoros

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 10:05
motoros balesetittas vezetés
Maga a rendőrség osztotta meg a képsorokat.
Bors
A szerző cikkei

Ittasan vezetett motort, majd folyóba zuhant egy fiatal férfi.

Folyóba zuhant az ittas motoros Borsodban
Folyóba zuhant az ittas motoros Borsodban
Fotó: Gé

A balesetet térfigyelő kamerák rögzítették, a felvételeket később a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztotta meg hivatalos a Facebook-oldalán.

A 29 éves férfi jogosítvány nélkül, ittas állapotban ült motorra. Menet közben, eddig tisztázatlan okból lassan letért az útról, nekiütközött egy hídpillérnek, majd a járművel együtt a folyóba zuhant.

Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotba miatt indított büntetőeljárást a sofőr ellen.

Szerencsés módon a férfi sérülései nem voltak súlyosak, nyolc napon belül gyógyuló sebekkel megúszta a balesetet – írja a BOON.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu