Videón a baleset: így csapódott hídpillérnek a részeg borsodi motoros

Ittasan vezetett motort, majd folyóba zuhant egy fiatal férfi.
A balesetet térfigyelő kamerák rögzítették, a felvételeket később a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztotta meg hivatalos a Facebook-oldalán.
A 29 éves férfi jogosítvány nélkül, ittas állapotban ült motorra. Menet közben, eddig tisztázatlan okból lassan letért az útról, nekiütközött egy hídpillérnek, majd a járművel együtt a folyóba zuhant.
Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotba miatt indított büntetőeljárást a sofőr ellen.
Szerencsés módon a férfi sérülései nem voltak súlyosak, nyolc napon belül gyógyuló sebekkel megúszta a balesetet – írja a BOON.
