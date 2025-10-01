Eltűnt egy kamaszlány Budapestről: mindenki a 15 éves Mirabellát keresi

Jelenleg is nagy erőkkel keres a rendőrség egy fiatal, mindössze 15 éves kamaszlányt, aki szeptember 29-én, hétfőn este eltűnt, azóta pedig senki se látta. 21 40 körül távozott budapesti, XVII. kerületi tartózkodási helyéről, azóta pedig semmilyen életjelet nem adott magáról. A hatóságok sem bukkantak eddig a nyomára. Mirabella 168 centiméter magas, vékony alkatú, haja festett fekete, a szeme kék. Utolsó ismert ruházata zöld mellényből és fekete cicanadrágból állt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva látható.

A rendőrök jelenleg is keresik a Budapestről eltűnt lányt

Fotó: Gé

Segíts az eltűnt lány keresésében! A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Mirabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Évente egy településnyi gyermek tűnik el Magyarországon

Az Európai Unióban több mint 250 000 gyerek tűnik el évente, Magyarországon a fiatalkorúak eltűnésének száma éves szinten 18 ezerre tehető. Az eltűntek közül ötször annyi a 14-18 éves korosztály, mint a 14 év alatti. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy évente ténylegesen ennyi gyermeknek veszik nyoma, hiszen aki több alkalommal tűnik el (mondjuk többször szökik meg otthonról, netán az állami intézményből, ahol él), az rögtön több eltűnésnek számít. Ugyancsak árnyalja a statisztikát, hogy az állami gondozásban lévő fiatalkorúak esetében az intézményeknek rendkívül szigorú szabályokat kell betartaniuk, így ha egy gyermek mondjuk szülőlátogatáson van épp, vagy más okból, engedéllyel távozik, de nem ér vissza a megbeszélt időre, az intézménynek akkor is kell értesítenie a rendőrséget, azaz az adott gyermek máris bekerül az eltűntek közé.