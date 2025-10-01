Nyár óta keresik a 15 éves Debórát: veszélyes alakkal látták a magyar kislányt

Kovács Debóra Anikó 2025. július 26-án tűnt el Svájcból, Bázelből. Debóra eltünésekor fekete hosszú ruhában és fehér sportcipőben volt. Az édesanya az eltűnését azonnal bejelentette az ottani rendőrségen. Azóta nem hallott felőle senki és nem is látta senki. Az édesanya végső elkeseredésében a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálja a lányát.

Kovács Debóra Anikót közel három hónapja nem találják. Eltünésekor fekete, hosszú ruhát és fehér sportcipőt viselt. Fotó: Facebook

Kovács Debóra Anikót Bázelben látták utoljára

Debórát utoljára, a Gundeldingenstrasse környékén látták beszélgetni, egy idősebb férfivel. Ennyit tudunk, ennyit mondott a rendőrség

- meséli Kovács Anna Debóra édesanyja, akit telefonon értük utol Svájcban. Azt mondja, 2016-ban költöztek ki, Debóra akkor hatéves volt. Lánya egyik napról a másikra tűnt el. Nem volt semmi előjele, hogy el akarna menni, vagy szökni. Amikor nem jött haza, azonnal bejelentették a rendőrségen.

Annyit tudunk, hogy egy nála sokkal idősebb férfivel beszélgetett, aki ellen a rendőrök nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

- folytatja könnyeivel küszködve az édesanya.

Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem. Ebből arra következtetünk, hogy nem akart több napra elmenni otthonról.

- meséli a megtört anya. Úgy érzi, hogy a svájci rendőrség nem keresik megfelelő intenzitással a lányát. Debóra időközben, augusztusban betöltötte a 15. életévét.

Utoljára Debórát egy idősebb férfival látták beszélgetni Bázelben Fotó: Facebook

Fel sem tudtuk köszönteni. Biztos vagyok benne, hogy fogva tartják. Se telefonon nem tudjuk elérni, semmi életjelet nem ad magáról

- meséli zokogva az anyuka. Anna attól tart, hogy lányát egy szexuális ragadozó csalhatta el és tartja fogva.

Szerintem, már nincs is Svájcban. Lehet, hogy már régen elhagyta az országot. Már eltelt lassan három hónap és a rendőrség sem tud semmit és nem is mondanak semmit.

- folytatja a megtört nő.