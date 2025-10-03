Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Egy hete veszett nyoma egy négyéves kisfiúnak: "Mindannyian a csodában reménykedtünk, de..."

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 15:55
Megrázó közleményt adott ki a rendőrség. Vajon előkerülhet még élve az eltűnt kisfiú?
Szomorú hírt közölt a rendőrség egy eltűnt gyermek, a kis Gus Lamont kapcsán. A négyéves kisfiú még szeptember 27-én tűnt el nagyszülei tanyájáról, Adelaide közelében, Ausztráliában. A csöppség eltűnését követően hatalmas rendőrségi akció indult a felkutatására. A kisfiú családja elmondása szerint egy félénk, de kalandvágyó gyerkőc, aki szeret gyalogolni. Megtalálásért százak mozdultak meg a környéken, azonban Gust nem lelték. Családja ezért úgy véli, egyre kevesebb az esély arra, hogy élve visszakapják őt az idő múlása, az életkora és a terepviszonyok miatt. 

A hatóságok sajnos egyre biztosabbak benne, hogy az eltűnt négyéves kisfiú, August "Gus" Lamont már nincs életben
Fotó: South Australia Police

A kisfiú eddig soha nem hagyta el egyedül a családi birtokot. Az egyetlen nyom holléte során pedig csak egy kis lábnyom, fél kilométterre a tanyától. A rendőrség ezért szomorú közleményt adott ki.

Visszafogják a keresést az eltűnt Gus megtalálásáért

A helyi hatóságok felkészítették a családot arra a lehetőségre, hogy Gus talán nem élte túl az eltűnését. Az ügyet most hivatalosan is az Eltűnt Személyek Osztálya kezeli, amely a hosszabb távú eltűnéseket vizsgálja. Az Ausztrál Védelmi Erők pénteken, október 3. délután befejezik a keresést, a rendőri járművek számát pedig csökkentik a környéken. A rendőrség biztos benne, hogy Gus sajnálatos módon csak elcsatangolt, és nem emberrablás áldozata lett, mivel a környéken csak a közeli birtokok tulajdonosai közlekednek.

Mindannyian a csodában reménykedtünk, de ez a csoda nem következett be. Biztosak vagyunk benne, hogy mindent megtettünk Gus megtalálásáért a keresési területen, de a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem sikerült nyomára bukkannunk. Most sajnos kénytelenek vagyunk visszafogni a kutatást 

– közölték a hatóságok, hozzátéve, a döntést szakértői vélemények alapozták meg arról, mennyi ideig képes túlélni egy négyéves gyermek ilyen terepen, éjszakánként fagyos hőmérsékletben, a rajta lévő ruházatban – írja a DailyMail.

 

