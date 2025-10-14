"Két gyermeket hagyott maga mögött" - Kiderült, ki volt az elhunyt rolleres, aki őzzel ütközött

Megrázó baleset történt pár napja Nagykőrös külterületén, ugyanis egy férfi éppen rolleren közlekedett, mikor hirtelen elé ugrott egy őz, aminek következtében mindketten elhunytak. Az állat a helyszínen halt meg, a rolleres pedig napokkal később, a kórházban veszítette életét – a Ripost megtudta, ki volt az áldozat.

Illusztráció / Fotó: MW

Az elhunyt rolleres az 52 éves T. Zoltán volt, aki két gyermek édesapja volt. Az eddigi információk szerint nem hajtott gyorsan, szabályosan haladt és világítással is rendelkezett, de védőfelszerelést sajnos nem viselt.

– számolt be az esetről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

