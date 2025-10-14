Elvesztette az uralmát a sofőr Kápolnánál: belehalt a becsapódásba – fotók a helyszínről

Halálos közlekedési baleset történt kedd reggel Kápolna közelében. Egy tehergépkocsi eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, majd egy fának csapódott.

Tragikus baleset történt Kápolnánál, belehalt a sofőr (fotó: Ládi László/Agria Tv Bt.)

Életet követelt a kápolnai baleset

A tragédia a 2417-es úton történt, amikor egy fehér teherautó letért az úttestről, és nagy erővel nekihajtott egy fának. A 30 éves sofőr életét vesztette – erősítette meg Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A hatóságok és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a férfi újraélesztésére tett minden kísérlet sikertelennek bizonyult. A rendőrség félpályás útlezárást vezetett be, amely jelenleg is érvényben van.

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják - írja a HEOL.